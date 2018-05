Video: aseguran haber visto a un "hombre lagarto" y las imágenes son impactantes

Un hombre que reside en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos, aseguró haber captado a un reptiliano mientras conducía su vehículo por un bosque local.

Según gRUNgerOFICIAL, el canal de YouTube que compartió la historia, un hombre de 63 años conducía al trabajo en la madrugada y mientras manejaba, el hombre nota que una tapa de la alcantarilla comienza a moverse y sale disparada. Del agujero sale una extraña criatura con rasgos humanoides, pero con aspecto de reptil.

Como podrás observar en las imágenes, que tienen más de 44 mil reproducciones en YouTube, la criatura se quedó mirándolo durante aproximadamente 60 segundos, tiempo suficiente para que el hombre mirara todos los detalles de su fisonomía.

El hombre lo dibujó con las siguientes características: 3 metros de alto, piel de color crema como escamas, pequeñas ornamentas, nariz pequeña semejante a la de un gato y ojos grandes y brillantes de color naranja.

Anteriormente, esto ha ocurrido, según expertos, y las descripciones de la criatura suelen ser muy similares.