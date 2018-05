Nuevo parte médico de Rocío, la sargento baleada: "El daño de la columna es importante"

La sargento de la Policía Bonaerense Alejandra Rocío Villarreal, quien fue herida en el intento frustrado de copar la comisaría de San Justo, tiene una lesión en el pulmón y en la columna, que será evaluada por un especialista.

En un nuevo parte se ha informado que que el "el daño que de la columna es importante, aunque es pronto para saber si volverá a caminar". Al mediodía habrá otro comunicado.

Fuentes policiales dieron a conocer el parte médico de la uniformada, que fue operada dos veces en el hospital Paroissien de Isidro Casanova y luego trasladada a la Clínica Fitz Roy del barrio porteño de Villa Crespo.

Según el informe, Villarreal "fue herida por arma de fuego con orificio de entrada en brazo derecho sin lesión ósea, pero lesión en pulmón derecho que le produjo hemoneumotórax con avenamiento pleural".

El mismo disparo "atravesó el diafragma y se le realizó sutura de hígado, sutura en riñón derecho" e "impactó en dorsal D12 que provocó una lesión que será evaluada por un especialista de columna".

El violento incidente, que terminó con la sargento Villarela herida, se produjo el domingo a la noche en la comisaría distrital situada en Villegas, entre Almafuerte e Ignacio Arieta, en pleno centro de esa localidad del oeste del conurbano.

Al lugar llegaron al menos cuatro sujetos provistos de pistolas, y vestidos de policías con boinas y camperas con inscripciones de la fuerza.Los falsos policías intentaron reducir a los cinco efectivos que se encontraban de guardia en la seccional, pero éstos se resistieron.