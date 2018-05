Así fue el traslado de Rocío, la sargento baleada en San Justo, al sanatorio

La sargento Rocío Villarreal de 25 años, fue baleada el lunes en un tiroteo con delincuentes en la comisaría 1° de San Justo, en un intento frustrado por tomar el sitio.

La oficial fue intervenida en el hospital Paroissien, luego fue trasladada al Centro Médico Integral Fitz, donde se encuentra bajo observación y en estado delicado.

Al respecto el jefe de guardia del Centro Médico Integral Fitz Roy, Pablo Molliety, señaló a la prensa que su pronóstico es “reservado” ya que “todas las lesiones en la columna son severas”.

La sargento de la Policía bonaerense Rocío Villarreal se encuentra estable e internada en terapia intensiva luego de dos operaciones por las heridas de bala que sufrió este lunes. La joven fue baleada durante la madrugada en un ataque a la comisaría de San justo



Villarreal vive en Isidro Casanova y es mamá de una nena de 3 años. Tras el ataque en la comisaría, donde recibió heridas de arma de fuego en un brazo y el abdomen, fue internada en el Hospital Paroissien, adonde la operaron.