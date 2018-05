Olla popular en el Día del Trabajador: "Queremos decirle al Gobierno que el hambre avanzó"

Organizaciones sociales se congregaban esta mañana en la Avenida 9 de Julio para luego marchar hacia el monumento "Canto al Trabajo", en el bajo porteño, con duras críticas al Gobierno.

"Es un día de lucha y queremos manifestar y denunciar que la política de (el presidente Mauricio) Macri trae cada vez más desocupación y hambre, por más que quieran hacer creer que estamos rumbo a la felicidad", sostuvo el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete en "Mañanas Informadas" con Federico Bisutti por Canal 26.

"Los pobres han aumentado, principalmente en los chicos y es lo que más nos preocupa a nosotros. El trabajo dignifica y organiza la familia."

El referente social llamó a "la unidad del movimiento obrero para poder parar la mano a la política de Macri que tanto daño está causando al pueblo argentino y a los trabajadores particularmente".

En el cruce de las avenidas 9 de Julio e Independencia, organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, y el Polo Obrero, entre otras, realizaban ollas populares para marchar a las 13:00 hacia el monumento "Canto al Trabajo", ubicado en Paseo Colón entre Chile e Independencia.