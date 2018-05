Parte de Rocío, la sargento baleada: "El pronóstico es reservado con daños en órganos nobles"

La sargento de la Policía Bonaerense Alejandra Rocío Villarreal, quien fue herida en el intento frustrado de copar la comisaría de San Justo, tiene una lesión en el pulmón y en la columna, que será evaluada por un especialista.

En un nuevo parte se ha informado que el "pronóstico es reservado por tener dañado órganos noble", aunque pareciera ser que la "bala no lesionó la médula".

"La bala pasó la columna, al nivel de la vértebra que terminó destruyendo. Pasó por al lado de la médula, aunque afortunadamente parece que no la dañó."

"Esto hizo que la médula se hinche y hace que no haya ningún tipo de sensibilidad ni de movimiento. Ni motor, ni sensible."

"En el mejor de los casos puede bajar solo y luego se verá si hay que operar y si hace falta, descomprimir. Debemos esperar a las próximas 48 horas".

"El pronóstico es reservado porque debemos esperar, no puedo asegurar que la médula no esté lesionada aunque no parece. Vamos a esperar, es una chica sana y joven, eso es importante en la evolución."

Según el informe, Villarreal "fue herida por arma de fuego con orificio de entrada en brazo derecho sin lesión ósea, pero lesión en pulmón derecho que le produjo hemoneumotórax con avenamiento pleural".

El mismo disparo "atravesó el diafragma y se le realizó sutura de hígado, sutura en riñón derecho" e "impactó en dorsal D12 que provocó una lesión que será evaluada por un especialista de columna".

El violento incidente, que terminó con la sargento Villarela herida, se produjo el domingo a la noche en la comisaría distrital situada en Villegas, entre Almafuerte e Ignacio Arieta, en pleno centro de esa localidad del oeste del conurbano.

Al lugar llegaron al menos cuatro sujetos provistos de pistolas, y vestidos de policías con boinas y camperas con inscripciones de la fuerza.Los falsos policías intentaron reducir a los cinco efectivos que se encontraban de guardia en la seccional, pero éstos se resistieron.