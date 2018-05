Experto que prometió encontrar el ARA San Juan en 100 días dice que quedó fuera de la búsqueda

"Cuando se abran los sobres de las ofertas por la búsqueda del submarino, la noticia será que mi empresa (SEA) no será adjudicada". Así lo afirmó claramente durante una entrevista con el periodista Andrés Klipphan para Infobae, el capitán Hugo Marino, experto en búsquedas de naves perdidas bajo el agua mediante la tecnología AUV, por sus siglas en ingles Autonomous Underwater Vehicle.

Hugo Marino es el mismo que aseguró a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan desaparecidos desde el pasado 15 de noviembre: "Tengan fe que el submarino se va a encontrar. No estoy en esto por dinero, es una razón humanitaria. Yo voy a encontrar el submarino en un plazo de 100 días".

Ahora, y pese a las buenas perspectivas que tenía su propuesta, Marino se queja porque asegura que el ministerio de Defensa, luego de que Oscar Aguad se presentara ante la Comisión Bicameral encargada de investigar la desaparición y la búsqueda del buque, "cambio las condiciones del pliego que veníamos hablando y eso hará que yo quede afuera".

Con este marco, Klipphan preguntó: ¿A qué adjudica ese cambio? ¿Cree que se modificaron las condiciones para beneficiar a alguna empresa amiga del gobierno?

Marino, por su lado, afirma: "Sería irresponsable de mi parte decir eso. Pero sé que el gobierno argentino tiene muy buen diálogo con la empresa Ocean Infinity (de capitales norteamericanos). Ellos tienen ocho vehículos no tripulados, yo solo uno. Lo cierto es que yo solicité varias cosas, que eran las que estábamos consensuando con el ministerio de Defensa hasta que Aguad se presentó en el Congreso y ahora me dijeron que no. Mire, yo le prometí a los familiares que tengo la tecnología y la experiencia para encontrar al submarino. La empresa SEA tiene el cien por cien de efectividad. Las otras empresas del mercado no pueden decir lo mismo".

De nacionalidad venezolano y radicado en la ciudad estadounidense de Miami, Marino está en Buenos Aires a la espera de la apertura de los sobres (este miércoles), pero sospecha que algo o alguien lo dejará afuera de la búsqueda de la nave submarina.

La oferta presentada oportunamente por Marino era buena. Su presupuesto inicial era de 3,8 millones de dólares, los cuales deberían ser cobrados sólo si encontraba al ARA San Juan.

En contrapartida pedía el 10% por adelantado para poder trasportar los contenedores y un buque de la Armada Argentina para colocar su equipo AUV, ya que él no cuenta con un buque de su propiedad.

Desde el Ministerio de Defensa argentino, ya rechazaron de plano esos dos pedidos. El pliego no contempla adelanto de dinero; mientras que sí se abonarán casi nueve millones de dólares a la empresa adjudicataria sin importar los resultados del operativo de búsqueda.