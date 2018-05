Una crisis sentimental habría causado que joven matara a sus dos hijos

Una crisis sentimental habría sido el motivo que llevó a la joven de 20 años a matar a sus dos pequeños hijos, en un doble filicidio que conmocionó a los habitantes de la localidad tucumana de San José de la Cocha.

Según indicaron parientes y allegados, María José Álvarez mantenía una relación sentimental con un hombre casado y éste decidió terminar con la misma.

La joven, además, había tenido un problema con el padre de una de las víctimas, el bebé de tres meses, según la información difundida por el diario La Gaceta.

Pocos días atrás, el hombre se encontró con el bebé solo y decidió llevárselo, aunque lo tuvo que restituir mediante una acción judicial.

"Me había enterado que lo dejaba solo al bebé en la casa. Llegué y efectivamente no lo estaba cuidando nadie. Me lo llevé, pero ella hizo una denuncia y tuve que entregárselo. Estaba esperando que pasen los feriados para reclamar la tenencia", contó el hombre, llamado José Gómez.

Álvarez vivía sola con sus dos hijos, una niña de tres años y un bebé de dos meses, los cuales había tenido con distintos padres.

La joven no trabajaba, vivía de la pensión que dejaban los padres de los pequeños, además de ayudarse con la venta personal de cosméticos.

Este martes por la tarde, la joven asfixió a sus dos pequeños hijos con almohadas y luego intentó suicidarse al arrojarse del techo de su casa, aunque fue contenida por bomberos que acudieron al lugar.

La joven sufrió golpes y la quebradura de uno de sus tobillos, por lo que tuvo que ser internada en el hospital local.

El caso está en manos del fiscal Miguel Varela, que este miércoles comenzaba a tomar testimonios.

"Ella era muy cariñosa con los chicos. Los amaba. No entiendo qué le pasó por la cabeza. Ella, en el último año de la secundaria, asistía a clases con Nicole. Era muy chiquita. Y fue en la escuela que le festejo su primer cumpleaños", sostuvo Elizabeth Villafañe, vecina de Álvarez.