Pánico en Japón: montaña rusa falló y dejó 64 pasajeros suspendidos en el aire

Sesenta y cuatro pasajeros quedaron suspendidos en una montaña rusa por cerca de dos horas, luego de que el juego mecánico tuvo que hacer una parada de emergencia en el parque temático de Universal Studios en Japón.

El parque de diversiones indicó que la montaña rusa Flying Dinosaur se detuvo a la mitad del recorrido de 1.100 metros y dejó a los pasajeros suspendidos en posición inclinada a unos 30 metros (100 pies) de altura.

A total of 64 passengers aboard the Flying Dinosaur roller coaster at Osaka's Universal Studios Japan were left hanging 100 Feet in the Air ‒ literally ‒ for roughly two hours on Tuesday after the ride's emergency stop was activated by operators. pic.twitter.com/gpccXqSD6U