Cristian Ritondo: "Vamos a seguir sacando delincuentes de las calles"

Cristian Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense, habló en conferencia de prensa tras el copamiento a la comisaría de San Justo que dejó el saldo de una sargento baleada.

“Felicitamos el accionar policial al haber evitado la fuga de un delincuente en el intento de copamiento en La Matanza. La voluntad de Rocío de comprometerse hizo que un delincuente no esté en la calle y se quede donde tiene que estar en la calle”, aseguró.

Your browser does not support the video element.

Tras confirmar que son seis los detenidos en la calle y asegurar que la idea del copamiento era liberar a Aranda, detenido por un homicidio, Ritondo celebró la cantidad de presos que hay en la Provincia desde 2015. “Mientras tanto vamos a seguir sacando delincuentes de las calles”, aseguró.

En cuanto a la sargento baleada, el ministro aseguró: “Esperamos que Rocío se recupere pronto, volveremos a visitarla para verla a ella y a sus compañeros. Hoy firmé el ascenso tanto para ella como sus compañeros que trabajaron por su acto de valentía. Seguimos confiando que cuando haya una buena policía, pese a los delincuentes, van a estar de pie”.

Por último, habló acerca del ingreso del celular a la celda del detenido al que querían liberar y confirmó la primicia de Gustavo Carabajal en Canal 26: “Se está investigando la pista de una mujer que intentó ayudar a un hombre en la cárcel. Se está investigando si es una profesional. Asuntos Internos está investigando a los responsables de que haya un celular en una celda. Y muchas veces los profesionales no son requisados”.