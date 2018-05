Ataque a comisaría de San Justo: "No lograron su cometido por el accionar heróico de Rocío"

Tras una conferencia de prensa del Ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, dando nuevos detalles de la investigación sobre el intento de copamiento a una comisaría en la localidad de San Justo, también habló el comisario Fabián Perroni, jefe de policía bonaerense.

Lo hizo en declaraciones exclusivas para "Mañanas Informadas" con Federico Bisutti por Canal 26.

El jefe policial dijo: "La banda está desbaratada, falta alguno por detener pero el nucleo principal está desactivado".

"La mayoría de la banda está detenida", aseguró, y sostuvo: "Nos queda una persona por detener, de la cual se allanó el domicilio y no fue encontrado".

Perroni también se refirió a la persona que habría entregado el teléfono celular para establecer las comunicaciones previas al asalto. En este sentido dijo: "Esta persona investigada sería la que facilitó el teléfono a Ananda. Tenía vínculos con el resto de la banda".

Y continuó: "Esta mujer fue partícipe necesaria, para facilitar las tareas previas del asalto a la comisaría para liberar a los presos".

Sobre el aparato de seguridad desplegado dentro de las dependencias policiales, Perrone sostuvo que "para el ingreso a los calabozos se hacen requisas permanentemente, pero hay que intensificarlas".

"El uso del chaleco antibalas es obligatorio en procedimientos, pero no en tareas administrativas" agregó el jefe policial.

"Estos asesinos tienen desprecio por la vida propia y la ajena. No lograron su cometido por el accionar heróico de Rocío y sus compañeros", sostuvo Perroni ante las cámaras de Canal 26.

Finalmente, y tratando de establecer quién o quienes podrían estar involucrados en la planificación del intento de copamiento, dijo Perroni: "Entre quienes habrían entregado el celular en la celda puede estar un familiar, un médico, un policía o un abogado".