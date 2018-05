"La tocás y te rompo los huesos": brutal amenaza a niños de un jardín maternal

Una maestra jardinera fue grabada amenazando a un pequeño alumno que no se portaba bien.

Todo ocurrió en el jardín maternal “Jesús niño” en Avellaneda, Buenos Aires. Los audios filtrados provocaron que tres docentes sean separadas de su cargo.

Hace unas semanas, padres del jardín “Jesús Niño” de Avellaneda están en vilo porque en la salita “Patitos” las maestras maltratan a sus hijos. Una mamá colocó un grabador en una mochila para saber por qué su hijo había cambiado de actitud. En uno de los audios se escucha que una de las maestras le dice a un chico “déjate de joder, la tocas y te rompo los huesos”.

La indignación de los padres generó una denuncia en el polo judicial de Avellaneda y trajo como consecuencia que las docentes, Cecilia Martínez, Susana Salomón y Romina Díaz fueran separadas de su cargo de forma momentánea.

Ana Clara, una de las madres denunciantes, contó a Canal 26 que “el miércoles cuando lo fui a buscar ya no me gustó nada porque lo tenían en un corralito solo parado mirando para afuera y todos los nenes corriendo y cuando les pregunté me respondieron que mi hijo es muy alterado”.

Además, agregó que “unos días antes le había visto marcas de dedos en una de las piernas y ya la verdad me sentí devastada porque no entendía como le hacían una cosa así”.

También dijo que “cuando escucho a la profesora diciéndole que le va a romper los huesos”, por el audio, “me sentí culpable, impotente y muy estúpida. La verdad no me di cuenta, el daño psicológico de mi hijo ya está echo. A mi nene le cuesta dormir de noche, no quiere que nadie lo toque, esta siempre violento y la verdad me duele mucho verlo de esa manera”.