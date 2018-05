Parte médico de la suboficial Rocío Villarreal: "La bala le destruyó una vértebra"

Mario Schusterhoff, médico del Centro Médico Integral Fitz Roy brindó un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Rocío Villarreal, la policía herida en intento de copamiento de una comisaría de San Justo.

"El estado general es muy bueno, incluso está mejor que ayer", dijo el médico. "Responde a todas las preguntas, está con tratamiento analgésico y se encuentra bien desde el punto de vista cardio respiratorio", aseguró luego.

Respecto de la movilidad del cuerpo, y muy en especial las piernas de la policía baleada, Schusterhoff asesguró que en eso "no mejoró ni empeoró". Y siguió: "Hay un edema en la columna que es lógico debido a la presión sobre la médula".

"Es posible que mañana (jueves) hagamos un tratamiento quirúrgico para descomprimir y para que la zona quede más limpia de lo que está. Le vamos a extraer el proyectil", continuó informando.

"La bala destruyó una vértebra entera" aseguró el médico en su nuevo parte médico. Y finalmente, aseguró: "Tenemos esperanza".