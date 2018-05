Booking: bronca, denuncias y quejas de la gente

Distintos usuarios de Booking, empresa dedicada a oferta de hoteles y aéreros para viajar, acusan a la compañía por irregularidades en los procesos de ventas de los paquetes: reservas duplicadas, rechazos de tarjetas válidas, reservas falsas, hoteles que tienen ocupadas las plazas que los clientes reservaron desde sus casa, etc...

Your browser does not support the video element.

Belén, una de las tantas damnificadas, habló con Canal 26 y contó en detalle las peripecias que debió atravesar al utilizar Booking para su estadía: "Llegue al hotel y la reserva que había hecho por Booking no estaba registrada en el lugar, no se hacen cargo de nada cuando pasa algo".

Your browser does not support the video element.

"Booking me mando un mail diciendo que yo no me había presentado al hotel y en realidad si habia ido. Después por mail la empresa me quizo cobrar por no presentarme y estuve un año haciendo reclamos pero nunca me reintegraron mi dinero".

Pablo, otro damnificado, relató que "unos días antes de viajar de vacaciones encontré un hotel publicado con habitaciones económicas, pero

en el resumen de la tarjeta aparecieron gastos por cosas que yo no reservé".

A tan sólo 40 días del mundial, la gente no cesa con los reclamos pero por el momento nadie los responde.