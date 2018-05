En medio de un partido caliente, la perlita de Junior vs. Boca: Tevez no quiso saludar a Teo Gutiérrez, quien juega en el equipo colombiano... pero que porta en su corazón a su ex club, River Plate.

A la hora del saludo entre ambos equipos, Teo extendió la mano. Carlitos le hizo "oso" y la rivalidad entre los delanteros quedó en video. MIRÁ: