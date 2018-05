Verónica Magario: "Apostamos a que se traspase la policía local a los municipios"

Los intendentes de La Matanza y Lomas de Zamora, Verónica Magario y Martín Insaurralde, respectivamente, encabezaron este mediodía un encuentro sobre seguridad junto a otros jefes comunales y diputados del peronismo en la Legislatura Bonaerense.





Con la presencia del presidente del Bloque PJ Unidad y Renovación de la Cámara de Diputados de la Provincia, Julio Pereyra, los intendentes reclaman "el traspaso de la Policía de Prevención a los Municipios y la incorporación de recursos para hacerse cargo de la seguridad ciudadana".

Your browser does not support the video element.

Luego de la conferencia de prensa que dieron de manera conjunta, Magario habló en entrevista exclusiva con Canal 26.

"Hay que construir una política pública fuerte para combatir el delito que es cada vez más feroz", aseguró la intendente de La Matanza.

"El tema de la inseguridad ha crecido fuertemente. Y el tema del delito es cada vez más alto y feroz, que combinado con la droga agrava todo el cuadro. Por eso debemos trabajar fuerte para resolver en conjunto", aseguró, y luego agregó: "Queremos construir un abordaje real e integrado para resolver la problemática de la inseguridad".

Your browser does not support the video element.

Sobre el plan de seguridad ideado por los intendentes reunidos, Magario sostuvo: "Necesitamos que la provincia de Buenos Aires tome de una buena vez una decisión y que trabaje con los intendentes. Y por eso apostamos a que se traspase la policía local a los municipios".

Finalmente Magario afirmó:"Desde los municipios pagamos el combustible, los edificios donde funcionan, los equipamientos de comunicación pero lo único que no hacemos es pagar los sueldos y tomar decisiones".