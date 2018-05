Espinoza: "Pedimos que vuelva la Gendarmería al Gran Buenos Aires"

El diputado peronista Fernando Espinoza, ex intendente de La Matanza, fue uno de los participantes del encuentro de los intendentes de La Matanza y Lomas de Zamora, Verónica Magario y Martín Insaurralde, respectivamente, encabezaron este mediodía un encuentro sobre seguridad junto a otros jefes comunales y diputados del peronismo en la Legislatura Bonaerense.

La reunión contó con la presencia del presidente del Bloque PJ Unidad y Renovación de la Cámara de Diputados de la Provincia, Julio Pereyra, los intendentes reclaman "el traspaso de la Policía de Prevención a los Municipios y la incorporación de recursos para hacerse cargo de la seguridad ciudadana".

Espinoza, preocupado por la situación de inseguridad general, habló en entrevista exclusiva con Canal 26.

Consultado sobre qué es lo que necesita el Conurbano bonaerense en cuestiones de seguridad, dijo el diputado: "Necesitamos lo mismo que reclamamos hace un año. Que se vote una ley que implica el traspaso de la policía local a los intendentes de la provincia de Buenos Aires y tener herramientas reales para poder colaborar en la lucha contra la inseguridad".

"La inseguridad aumentó en la provincia y en todo el país", aseguró Espinoza. Y agregó: "Hoy cualquier encuesta te dice que los principales problemas de la gente son por un lado la economía, los megatarifazos, la inflación y, por otro lado, la inseguridad".

Respecto a las medidas a tomar, dijo Espinoza: "Le decimos a la gobernadora María Eugenia Vidal que hay un proyecto que hace un año está en la Legislatura provincial y no se trata". Y continuó: "Queremos que se trate para que los intendentes puedan colaborar en forma más efectiva para mejorar la seguridad de los vecinos".

"Los vecinos del conurbano no somos de segunda. Queremos lo mismo que los de Capital Federal, el manejo de la policía local", aseguró Espinoza.



Finalmente, Espinoza reclamó "que la Gendarmería vuelva al Gran Buenos Aires".