Whatsapp ha anunciado la llegada de servicios muy importantes para los usuarios

Whatsapp ha anunciado la introducción de los stickers, es decir, las pegatinas que los usuarios podrán aplicar a sus conversaciones, tal como desde hace tiempo es posible hacer en Telegram, el rival por excelencia en el campo de la mensajería instantánea.

Los desarrolladores podrán crear sus propias pegatinas personalizadas y dejar que los usuarios las utilicen en sus chats una vez instaladas como colección.

WhatsApp to get stickers, group video calls option soon https://t.co/aDdBP9g5tT pic.twitter.com/UhF1iXQABF