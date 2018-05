Le desfiguró la cara mientras amamantaba a su hijo: "Sé que quiere matarme"

María Lorena Mendez, joven de 26 años, denunció la agresión por parte de su pareja, Rodrigo Ibarrola Méndez, quien le desfiguró la cara mientras ella amamantaba al hijo de ambos.

La mujer denunció que con su hijo cuando Rodrigo llegó a la casa borracho y drogado. Sin mediar palabra, el hombre habría dicho: “p...de mierda te estuviste acostado con X” y empezó a pegarle con el puño cerrado. La destrozó la cara y se fue.

“De repente lo tenía arriba mío y empezó a pegarme. No le importó que nuestro hijo estuviera en mis brazos. Le podía haber pegado a él. No pude ver nada, sólo quería protegerlo pero él vino con la intención de matarme”, contó María Lorena Mendez.

Cuando María pudo reincorporarse y abrazar a su hijo, que estaba bien, fue a la Comisaría de la Mujer en Monte Grande. Ella vive en el barrio 9 de Julio de Esteban Echeverría. “Con la cara destrozada como la tenía no me dieron pelota. Solo le dieron una restricción perimetral de 200 metros pero yo sé que me lo puedo encontrar en la calle y me mata”, dijo.

María trabaja en limpieza de Estaciones de Servicio pero ahora quedó sin trabajo. “No puedo salir de mi casa. Si me tomo un colectivo me ve y me mata. No duermo, no puedo vivir pensando que va a venir a matarme. Además, se que está por el barrio no tiene otro lugar a donde ir”, agregó.

Además de su bebé, tiene otros dos hijos de un matrimonio anterior. “Tengo miedo por todos nosotros. Puede hacer cualquier cosa contra los nenes, mi ex o contra mí”, contó.

Desde la brutal golpiza no se supo nada más de Rodrigo Ibarrola Méndez. “Se puede haber ido a Paraguay de donde es si sabe que lo están buscando. O puede estar escondido esperando a ver cuándo me cruza. Yo sé que quiere matarme. Necesito que lo encuentren para vivir en paz”, dijo María.