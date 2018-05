Video: evento religioso terminó con striptease de invitado

Un evento religioso realizado en España y que tenía como objetivo recaudar fondos ha generado polémica en YouTube, luego de que un hombre se subiera a una barra y comenzara a hacer un baile sensual.

Este hecho ocurrió en Salamanca y el evento fue organizado por la Hermandad Dominicana. Gracias a la polémica grabación, en la que se aprecia que algunos asistentes motivan al sujeto a seguir bailando, la organización religiosa emitió un comunicado en el que explicaron la situación.

‘Lamentamos que se haya producido un comportamiento tan indigno y ofensivo que nos ha llenado de vergüenza y tristeza’, se puede leer en la carta.

Your browser does not support the video element.

Allí también señalaron que la Junta de Gobierno de la Hermandad “se reunió de urgencia el lunes” y poco después le llamaron la atención al hombre por su inapropiada conducta.

“Esta persona admitió su error y, por iniciativa propia, ha solicitado la baja en nuestra Hermandad. La Junta de Gobierno ha aceptado la petición por lo cual ha dejado de ser miembro de esta asociación religiosa“, agrega el texto.

Al final, la Junta de Gobierno pidió “humildemente perdón por el daño y el escándalo que este suceso” provocó, sobre todo porque difunde una mala imagen de la Hermandad y “de la Iglesia en general”.