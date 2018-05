Marcha de la CGT contra el tarifazo

Gremios del transporte agrupados en la CATT, acompañados por otros sindicatos de la CGT, marchan este viernes al mediodía a la sede del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para repudiar el aumento de tarifas de servicios.



"Ante tanta incertidumbre económica y social, el Gobierno impulsa nuevamente reformas laborales que disminuyen las indemnizaciones y socavan el orden público laboral a favor de las empresas", sostuvo la CGT en un comunicado difundido este jueves, en medio de una reunión del Consejo Directivo que se realizó en la sede de Azopardo al 800.



Tras un jueves difícil con una nueva trepada del dólar y del rechazo del sindicalismo a la reforma laboral y los aumentos de tarifas, la CGT manifestó su preocupación por la situación económica e, incluso, durante la reunión del Consejo Directivo hubo dirigentes que pidieron comenzar a realizar acciones que desemboquen en un paro general.

Los gremios se dirigieron a Suipacha al 600 en pleno micorcentro porteño, donde realizarán un acto contra las subas de agua, gas y luz, con su presidente, Juan Carlos Schmid, como principal orador.



"El ajuste permanente no es una política económica" y allí planteó que "si el programa económico del Gobierno no pone el eje en el aspecto social, no será posible revertir la desigualdad y atender las necesidades de los sectores más desprotegidos".

"Reclamamos enfáticamente la corrección de las políticas públicas en relación a las tarifas de todos los servicios públicos, el intento de modificar la legislación laboral, que se atienda con urgencia las necesidades largamente postergadas de los jubilados y los trabajadores sin trabajo, el restablecimiento de los programas sanitarios y las políticas de protección económica a la sobreviviente industria nacional", agregó la central.