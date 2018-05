La historia de la madre que entró a una villa a buscar al asesino de su hijo

Mirta "Coca" Corvalán (60) perdió a su hijo Ezequiel en un intento de robo sufrido en la puerta de su casa de Villa Fiorito, en 2007. A partir de ese día su vida cambió para siempre y decidió buscar ella misma la Justicia que parecía nunca llegar.



Desesperada tras la pérdida de su hijo, decidió enfrentar sus miedos más profundos y se metió en la villa La Cava para buscar al asesino de Ezequiel.



"Ezequiel murió un 17 de agosto. El 19, día de mi cumpleaños, lo enterré", comenzó el relato.

Como la Justicia no actuaba, decidió hallar por su cuenta al asesino de su hijo: "Un día sin avisarle a nadie agarré mi bolsito, pedí a dios que me de fuerza y entre sola a la villa", reveló en "Mañanas Informadas" con Federico Bisutti por Canal 26.



"Me gané la confianza de la gente y llegué al domicilio de la madre del presunto asesino de mi hijo. Después entregué los datos a la fiscalía y dictaron un allanamiento, pero el sospechoso estaba detenido por otro hecho".

"Me llamaron entonces a una rueda de reconocimiento y como estuve cara a cara con el asesino de mi hijo pude reconocerlo".



"No quiero ver la foto del asesino de mi hijo. Quiero arreglar ese día y no puedo"... aseguró la mujer entre lágrimas.