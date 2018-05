Acusada de planificar ataque a Comisaría de San Justo: "Sólo actué por amor"

La joven de 19 años acusada de planificar la toma de la comisaría de San Justo para liberar a su pareja escribió una carta abierta desde la cárcel en la que le pide a Dios que la perdone porque dice que actuó "por amor" y reza para que la policía baleada vuelva a caminar.



"Le pido a Dios que me perdone porque yo sólo actué por amor", escribió Zahira Ludmila Bustamante, que está presa desde el pasado lunes, y quien según sus abogados padece un trastorno psiquiátrico.



Además, en la misiva, la joven dijo que ella no es jefa de ninguna banda y que no planificó la fuga de su pareja, a quien menciona como su marido.



"Mi única culpa fue haberme enamorado de Leandro -Aranda- que tenía miedo que lo mataran en un penal y por eso le prometí: ´quedate tranquilo mi amor que yo te voy a sacar´", argumentó.



En otra parte de la carta que fue difundida en los medios, la adolescente intentó desligarse también de la acusación de haber regresado a la comisaría para intentar un nuevo rescate.



"Quiero aclarar que yo no participé de la fuga. Que me detuvieron a media cuadra de la comisaría engañada, diciendo que me habían autorizado a ver a mi marido y que también detuvieron a mi primo que me había acompañado", afirmó.



Bustamante también se refirió en el texto a la sargento de la Bonaerense Rocío Villareal que fue baleada y permanece internada: "Me paso rezando para que Rocío la policía baleada vuelva a caminar ya que gracias a Dios está viva".



La joven terminó la carta pidiendo perdón a la sociedad, a su familia y a su hijo "por lo sucedido".