Ruta Provincial 58: un verdadero peligro mortal

Este viernes, vecinos de Canning se manifestaron a pesar de la fuerte lluvia para pedir que se retomen los trabajos en la Ruta Provincial 58 ya que aseguran que es una "verdadera trampa mortal".



Cansados de las promesas, la gente decidió expresar su malestar y advirtieron que de noche la zona es sumamente peligrosa: "Estamos cansados de accidentes, queremos que terminen la Ruta", expresaron.



"Necesitamos luminaria, policía, esto es una boca de lobo", agregaron, al tiempo que afirmaron estar cansados de promesas que nunca se cumplen.



La Ruta Provincial 58 recorre los distritos de Esteban Echeverría, Ezeiza, Pte. Perón y San Vicente. Las obras se iniciaron pero luego fueron paralizadas y ahora los vecinos aseguran "estar cansados de accidentes".



"No hay banquinas, no hay nada, es una verguenza. Sólo deseamos vivir en una comunidad organizada", manifestaron.