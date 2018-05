Javier Milei, duro con Marcos Peña: “Le cuesta caro al país"

El economista Javier Milei apuntó contra Marcos Peña en medio de la crisis cambiaria que afecta a nuestro país.

Para Milei, el jefe de Gabinete es el gran responsable de la corrida por el dólar de los últimos días y el posterior aumento de tasa que anunció el Banco Central. Peña fue el encargado de interferir en la política económica que llevaba Federico Sturzenegger, presidente del BCRA, el 28 de diciembre pasado. Aquel día, en conferencia de prensa, se modificaron las metas de inflación y Sturzenegger quedó en segundo plano.

"Marcos Peña le cuesta caro al país. Con su decisión se generó un salto del tipo de cambio, se perdió el ancla de la inflación, se fueron 8 mil millones de dólares de reservas y los precios quedaron a la deriva. ¿Y el costo que paga es que lo corren un poco del centro de la escena?", se preguntó el economista.

Para Milei las medidas anunciadas no alcanzan: "Es insustancial. Se acabaron los tiempos para el gradualismo. Te están diciendo que tu programa fracasó, tenés que hacer un giro de 180 grados, no una ligera corrección de velocidad. Pero mientras el BCRA está haciendo todo para ganar la pulseada, si no corregís el origen del mal es una victoria pírrica". Para el economista "el Gobierno se resiste a entender el origen del problema. Cuando Peña avanzó sobre la independencia del BCRA, generó una caída de demanda de dinero. Eso hizo que pierda valor. El dólar es un precio más del mercado. Y ahora tenés la tasa al 40%, mientras que jefatura de Gabinete quería un 20 de techo. Luego subieron los precios de los alimentos y crecieron los pobres e indigentes. Ese combo te hizo ruido sobre el crecimiento. Ahora el empleo que crezca será insuficiente para lo que se necesite y va a perder el salario. ¡Todo eso generó Peña sobre el BCRA!".

"El 90 por ciento del problema se generó el 28 de diciembre. El otro 10 es lo que se vivió en el mundo. Solo se amplifica el efecto", consideró y luego sentenció: "¿Vos crees que alcanza con que Nicolás Dujovne diga que ajusta un poco mas y que Luis Caputo avise que tienen el 75 por ciento de deuda externa necesaria para este año saldada? Me parece una cargada".