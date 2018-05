Maluma llora en su nuevo video clip "Marinero"

El cantante Maluma sorprendió al mostrar su faceta actoral en su nuevo videoclip. El joven luce ahora su lado más romántico y melancólico, a diferencia de sus videos anteriores.

El tema publicado en YouTube es ‘Marinero’ y acumuló miles de vistas en poco tiempo. En los comentarios de las redes sociales, se logra ver cómo varios de sus fans se sorprendieron al ver la escena final del clip, en la que Maluma aparece llorando, algo que no se ha visto antes en sus producciones.

Mirá el video a continuación: