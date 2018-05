En uno de los peores momentos de su vida, Xuxa realizó un pedido desesperado

Xuxa volvió a conmover a todos a través de las redes sociales al realizar un desesperado pedido de oración por la salud de Aldinha, su madre.

La mujer de 81 años padece Mal de Parkinson, y Xuxa se volcó a apoyar y acompañar a su mamá en su enfermedad.

La situación de la madre de Xuxa, fue dada a conocer por la misma brasileña en enero del año pasado. "Mi Aldinha hoy cumple 81 años. Hace unos años que no puede besarnos o abrazarnos más. Hace unos años que mi guerrera está haciendo de todo para quedarse con nosotros… Hace unos años que me pregunto por qué sufre tanto, ya que le dio amor a todo quien la conoció… hace unos años que me pregunto ¿qué hice para merecer la mejor madre del mundo?", publicó en Instagram.

“Por favor… les pido quien tenga mucha fe, que recen por mi guerrera, mi Aldinha. Gracias y que Dios les dé el doble” escribió la cantante.