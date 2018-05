Los precios para ir al Mundial, desde las opciones más baratas hasta la "VIP"

La FIFA anunció que vendió más de 15.000 entradas a compatriotas. Convirtiéndolos en los que más tickets adquirieron por detrás de los rusos y los estadounidenses. Los precios para viajar.

El pasaje a Moscú más barato cuesta alrededor de 1.800 dólares. Mientras que el paquete más básico cuesta US$ 2.465 (47 mil pesos). Incluye estadía de siete días por US$ 350 (con alojamiento en un hotel o hostel de dos estrellas a 50 dólares la noche) y la entrada a cada partido, que cuesta US$ 105.

Quienes se quieren quedar todo el Mundial, deben saber que el paquete ronda los los 7.000 y 9.000 dólares. Con eso plata se puede ir a todos los partidos de la competencia, comer dos veces al día en un restorán barato, pagar los pasajes y hospedarse en un hotel tres estrellas muy alejado del centro.

El "paquete VIP" roza los 27.800 dólares (528 mil pesos) y es para ir a ver los siete partidos de la Selección (en caso de que llegue a la final) y en las mejores ubicaciones de los estadios.

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, organismo de la Secretaría de Comercio de la Nación, difundió una serie de consejos para asesorar a los argentinos que hayan comprado o quieran comprar entradas y viajar a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.Son los que se detallan a continuación:

*Compra de entradas: hasta el 15 de julio de 2018, los únicos puntos de venta oficial de entradas habilitados son la web www.fifa.com/tickets y los centros oficiales de venta de entradas de la FIFA ubicados en Rusia. Para los paquetes turísticos que incluyan entradas, el único punto de venta es MATCH Hospitality y sus vendedores oficiales.

Las entradas obtenidas de cualquier otro modo como vendedores e intermediarios no autorizados, subastas o plataformas de intercambio de entradas extraoficiales en Internet, se cancelarán automáticamente sin previo aviso y su titular no tendrá derecho a acceder al estadio.

*Reventa de entradas: está prohibido vender, revender, subastar o donar una entrada, ni actuar como agente comercial, sin el consentimiento previo, específico y por escrito de la FIFA.

Por eso, desde el 18 de abril, se abrió en el sitio una plataforma exclusiva para la transferencia y reventa de entradas.



*Tarjeta de hincha (FAN ID): A petición de las autoridades del país organizador, para poder acceder a los estadios del torneo todos los espectadores deberán contar obligatoriamente con la tarjeta FAN ID. Defensa del Consumidor recomienda asesorarse con tiempo al respecto en www.fan-id.ru.