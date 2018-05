El sucesor de Cohen Sabban en la presidencia de la DAIA, pidió investigar la denuncia

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) le pidió la renuncia a su presidente, Ariel Cohen Sabban, en medio de un confuso incidente con la actriz Esmeralda Mitre.

Mediante un comunicado oficial, la DAIA informó que "su Consejo Directivo ha solicitado la renuncia de su presidente, Ariel Cohen Sabban, a partir de los hechos de público conocimiento".

Alberto Indij, vicepresidente de la DAIA y quien tomará la conducción de la entidad, dijo que "de ninguna manera le pidió dinero. Eso lo sé y lo afirmó. No es una conducta de él ni de la institución".

Y aseguró que lo ocurrido se trata de una "situación muy desagradable" para la DAIA y que la asociación buscará que el hecho se "esclarezca definitivamente ya que hay versiones encontradas".

El nuevo presidente explicó los motivos que llevaron a la entidad a pedirle la renuncia del directivo: "La Asociación se vio obligada a pedirle la renuncia, no había alternativa, no podemos estar en todas las redes sociales cuestionados por hechos delicados".

Luego de que se conociera el desplazamiento de Cohen Sabban, la actriz expresó: "He vivido una situación desagradable como mujer y como víctima de un pedido de dinero improcedente. Para que sucesos así no vuelvan a repetirse con otra persona lo he hecho conocer a quienes correspondía a fin de que se tomaran las medidas pertinentes".

"Dichas medidas ya han sido tomadas. Como no busco ni el estrépito público ni la venganza, no voy a hacer declaraciones ni a proporcionar detalles sobre los hechos, ni tampoco quisiera iniciar acciones legales. Defiendo mi privacidad y mi carrera artística, que ha sido construida sobre la base del trabajo honesto y no del escándalo", concluyó.

En abril pasado, Mitre brindó una entrevista en la que intentó aclarar una polémica frase de su ex pareja, Darío Lopérfido, sobre el número de los desaparecidos durante la última dictadura militar y afirmó: "Es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran 6 millones pero quizá no fueron tantos".

Frente al repudio que la frase generó la actriz pidió disculpas y Cohen Sabban expresó: "Desde la DAIA vamos a levantar nuestra voz contra cualquiera que busque minimizar lo que significo el Holocausto".

En ese contexto, Mitre concurrió a la sede de la DAIA para reunirse con sus autoridades y a la salida del encuentro señaló: "Luego de una durísima reunión llegamos a la conclusión de que me comprometo a cada día tratar de instruirme más acerca de todo lo que pasó (durante el Holocausto)".