Subió a la autopista en contramano y provocó un impresionante choque

Un auto chocó de frente contra otro en la Autopista 25 de Mayo al circular de contramano en la autovía, a la altura de Puerto Madero. El accidente se produjo cerca de la zona de la bajada del camino, en Ingeniero Huergo.

El vehículo que generó el accidente subió a la autopista por la bajada de Huergo, para conectar con la autopista Buenos Aires-La Plata, pero al ingresar a la vía rápida se llevó puesto un auto que circulaba correctamente.

La Policía de la Ciudad trabaja en el lugar, donde realiza pericias para determinar los detalles del choque.