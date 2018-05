Un niño estaba feliz porque los vengadores estaban en su cumpleaños; sin embargo, la fiesta quedó arruinada por culpa de "Hulk". Video es viral en Facebook.

Las imágenes fueron grabadas en México y el niño estaba más que feliz porque los "Vengadores" estaban en su fiesta.

Uno de los que dijo presente fue Hulk. Pero todo cambió cuando debió hacer su entrada triunfal al festejo.

El sujeto que estaba vestido con el disfraz de Hulk perdió el equilibrio varias veces y provocando la risa de los presentes para que luego se vuelva viral.