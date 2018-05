Video: así escracharon a sujeto que pasó su pene por el hombro a una chica en el tren

Un sujeto que le apoyó el pene a una menor de edad arriba de una formación del ferrocarril Sarmiento fue detenido por efectivos de la Policía Federal, luego de que fuera "escrachado" por todo el pasaje y uno de los usuarios evitara que se escapara.



El hecho se produjo este sábado, luego de que una chica menor de edad, quien viajaba con una hermana más grande, descubriera que el abusador le apoyaba el pene en el hombro durante el viaje.



El sujeto fue "escrachado" por los pasajeros con sus cámaras mientras era insultado por ambas jóvenes.

"Me cagaste el día boludo. Mi hermana es más chica que yo, qué tiene que hacer mirando a un pajero como vos. Mirame, que te vea tu familia, tu mamá, tu señora, tus hijas. No tenés vergüenza, sos un asco", sostuvo una de las víctimas.

En tanto, el hombre que evitó que escapara el abusador le dijo: "Yo te voy a dejar ir pero con la cabeza rota".



Cuando el hombre intentó alejarse de ellas, fue retenido por un pasajero que le impidió el paso hasta que en la siguiente estación avisaron a la policía.



El agente hizo detener la formación y se llevó al acusado, en compañía de las mujeres, que decidieron denunciarlo.



Toda mujer que esté o tenga un familiar, conocido o amigo en situación de violencia puede comunicarse con la Línea gratuita 144 para recibir asesoramiento y contención.