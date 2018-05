Mirtha Legrand: "Me siento defraudada y decepcionada por este Gobierno"

Mirtha Legrand volvió a mostrarse muy crítica y dura con el gobierno de Mauricio Macri. Lo hizo a través de declaraciones en su propio programa.

"Si yo fuera Presidenta y tuviera el país en las condiciones que está ahora, en que la gente esta muy preocupada, no me voy de vacaciones y le prohíbo a los ministros que se vayan también. No es el momento para descansar", había dicho la conductora la semana pasada. Pero ahora subió el tono y redobló la apuesta.

Mirtha afirmó sin ambagues: "Esto es un mazazo, el año que viene hay elecciones. Yo venía escuchando en la radio a mucha gente que decía 'yo los voté pero no los vuelvo a votar'. Tampoco hay oposición, pero de aquí al año que viene a lo mejor...".

Matías Tombolini, uno de los invitados al programa, le hizo una pregunta muy clara y directa. "La luz hay que pagarla en cuotas, los sueldos suben más despacito que los precios, ¿no estás un poquito decepcionada?", le consultó a la conductora.

Mirtha dijo sin dudar: "Sí. Sí estoy decepcionada. Sí. A mí me tomó de sorpresa. A mí como a millones de argentinos. Yo hice mucho para que este gobierno ganara y es como que me hubieran defraudado. Yo me siento defraudada. Me siento defraudada, digo la verdad".