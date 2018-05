VIDEO: el misterioso fenómeno de los "círculos hipnóticos" de ciervos en Rusia

El Museo de Antropología y Etnografía Pedro el Grande, conocido como la

Kunstkámera, situado en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, publicó un inquietante y misterioso video en que se ve cómo manadas de ciervos se mueven al mismo tiempo dando vueltas en círculos que nadie logra explicar.

Las imágenes fueron captadas en la península de Kola y fueron compartidas en Facebook por Andréi Golovniov, quien estuvo al mando de la expedición

durante la cual se grabó el inusual comportamiento de estos animales.

Explicar la razón de este 'trance hipnótico' es un verdadero rompecabezas y todo un desafío para los rusos. Algunos afirman que se debe a que el instinto de los ciervos los lleva a estar continuamente en movimiento para calentarse. Otros, atribuyen el fenómeno a algún tipo de influencia alienígena.

Como sea, nadie está en condiciones de decir cuál es la verdad. ¿Vos de qué lado estás?

Mirá el video sorprendente.

(Video: RT)