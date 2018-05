Barros Schelotto: "Hay que pensar en definir el campeonato ante Gimnasia"

El técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, explicó que la prematura salida de Carlos Tévez, a los 13 minutos del segundo tiempo del partido ante Unión en la Bombonera, fue debido a que "venía de jugar 90 minutos en Colombia" frente a Junior por la Copa Libertadores.





"Carlos venía de jugar 90 minutos en Colombia y con (Gonzalo) Maroni buscamos darle frescura y velocidad al equipo", señaló el entrenador sobre la sorpresiva variante.





Consultado sobre si la salida del "Apache" había sido consensuada con el futbolista, el "Mellizo" respondió de manera negativa: "Fue decisión mía, sabía que el segundo tiempo le iba a costar".





Más allá de esto, Barros Schelotto elogió al experimentado atacante y dijo que Tévez es "un jugador que tiene jerarquía y al que el rival respeta mucho".

Pero sobre la actual situación de Boca, a punto de lograr el bicampeonato en la Superliga, Barros Schelotto afirmó que sólo piensa en lo mejor para el equipo, por eso sus decisiones.

Así, sostuvo que ahora "hay que pensar en definir el campeonato ante Gimnasia".





Por otro lado, el "Mellizo" se refirió a la actuación del arquero Agustín Rossi, que venía cuestionado por flojos desempeños y este domingo tuvo un par de atajadas que resultaron clave para que Boca termine con el arco invicto.

"Creo que Rossi estuvo bien parado en las dos jugadas en las que Unión llegó, las resolvió bien. A veces los errores te hacen crecer, como a (Lisandro) Magallán, que lo hizo crecer el error que tuvo con Defensa y Justicia", sostuvo el entrenador boquense sobre el guardametas.





En tanto, Guillermo celebró el regreso de Fernando Gago, futbolista que sumó minutos en Reserva tras una larga recuperación de casi siete meses por la rotura de ligamentos en la rodilla derecha.





Sin embargo, se mostró cauto y partidario de no acelerar los tiempos: "Me pone contento su vuelta, que no tenga problemas con la rodilla. Mañana (lunes) vamos a analizar como sigue, no quiero generar falsas expectativas", concluyó.

