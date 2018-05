Mucamos al desnudo: empresa busca personas que se saquen la ropa para limpiar hogares

La empresa Fantasy Cleans está buscando personas para desnudarse y llevar a cabo tareas domésticas.

Los trabajadores ganarían entre 25 y 50 euros la hora y se les podría pedir que se vistieran con ropa interior u otras prendas.

Outrage as vacancies for NAKED cleaners are advertised on government job website

Fantasy Cleans pays £25 an hour to men and women who must bring “rubber gloves and a smile”

