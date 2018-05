¿Qué nos deparan los Astros esta semana? Aquí, tu guía astral

La Luna esta semana transitará en los Signos de Acuario, Piscis y Aries. El lunes 7 por la noche se producirá el Cuarto Menguante en Acuario. Una fase lunar que continuará toda la semana y aconseja no malgastar energías, y menos con tantos aspectos como habrá esta semana, ya que eso influye sobre el sistema nervioso y la capacidad de raciocinio (Mercurio!).

Esta semana continuamos con las energías del signo de Tauro. Taurinos y taurinas se encuentran en su propio mes, y en un año muy especial, ya que Urano ingresa en este signo donde no estaba hace nada más y nada menos que ¡desde hace 84 años! .Tauro es un signo que nos conecta con la búsqueda de estabilidad, son afectos a la seguridad (afectiva, material y social) y por ende no suelen llevarse muy bien con los cambios repentinos. Necesitan tomarse su tiempo, y suele ser contraproducente presionarlos para que se apuren. No obstante, el ingreso inminente de Urano , el planeta de los cambios, y la revolución interior o exterior, podríamos decir que “uraniza” a Tauro es decir, que nos puede empezar a conectar con un enfoque menos conservador y hasta quizás más impredecible y una gran oportunidad para abrirse a nuevas oportunidades.

Es la última semana del año que Mercurio, el planeta de la comunicación transita por Aries, es momento para ser espontáneos en la comunicación, animarnos a decir lo que pensamos y luchar por nuestras ideas. No obstante, estos días evitar las discusiones, ya que mercurio en el signo de las luchas propende hacia eso.

¡Júpiter estará muy cerca de la Tierra! Será el Miércoles 9 de Mayo. Será una buena oportunidad para observarlo en el cielo (siempre que no esté nublado). Júpiter desde el Signo de Escorpio estará alineado opuesto al Sol, indicando un fuerte impulso al crecimiento y la expansión, querremos ir más allá incluso de nuestras propias posibilidades. A su vez trae cuestiones financieras que atender. Debido a que Escorpio es un signo pasional, que no gusta de los términos medios, esta posición nos advierta sobre evitar posibles excesos. En cambio, si actuamos con honestidad y equilibrio, impulsa las ambiciones. Buena ocasión para tomar conciencia de la filosofía de vida y las aspiraciones personales.

Como siempre, lo importante de esta guía será que podamos usar estas influencias... ¡a nuestro favor!

Prof. Florencia Santoni

