Evita, en el recuerdo: Día del natalicio de Eva Duarte de Perón

Hace 99 años nacía Eva Duarte de Perón, ex esposa de Juan Domingo Perón y declarada Jefa Espiritual de la Nación.

Abogada por la igualdad y Justicia Social, erigiéndose como líder de las mujeres: el voto femenino, la lucha por la igualdad de género y por el lugar de la mujer dentro del mundo de la política fueron algunas de sus insignias.

Sólo con 15 años llegó a Buenos Aires, en donde se dedicó a la actuación y en 1943 fundó la Asociación Radial Argentina (ARA).

Al siguiente año conoció a Juan Domingo Perón, por aquel entonces secretario de Estado.

Fue considerada como la primera dama y en 1947 logró la sanción de sufragio femenino. En 1949 fundó el Partido Peronista Femenino, el que presidió hasta su muerte. También estuvo al frente de la Fundación Eva Perón.

Falleció el 26 de julio de 1952, a los 33 años.

Compartimos su último discurso: