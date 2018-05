VIDEO: se estrelló el helicóptero que trasladaba a la novia e igual se casó

Un helicóptero cayó en Vinhedo, en el interior paulista, mientras llevaba una novia para su fiesta de bodas, al final de la tarde de este sábado 5 de mayo.



La aeronave, en la que viajaban la novia, un niño de 6 años, un fotógrafo y el piloto, se estrelló el sábado minutos antes de aterrizar y a escasos metros del local donde estaba prevista la ceremonia.

Como se puede ver en las imágenes de YouTube, los pasajeros dejaron el helicóptero y tan sólo un minuto después el aparto se incendió ante la perplejidad de los invitados que esperaban el comienzo de la boda.

Según informaron los bomberos, tras evacuar a los pasajeros, el helicóptero comenzó a arder. Sin embargo, todos mantuvieron la calma y dio comienzo la celebración.