VIDEO: impresionante diferencia entre un pulmón sano y uno "ahogado" por tabaco

El video muestra a una de Carolina del Norte con dos pulmones humanos en una mesa. Los de la derecha son sanos y rosados, mientras que los de la izquierda pertenecen a alguien que fumó un paquete de cigarillos al día durante 20 años.

El primero, de color rosa, se expande con la entrada de aire; mientras el otro, de color negro, no se agranda por completo.

En el video del pulmón sano, relata Eller, "se puede ver en la inhalación y la exhalación que se desinflan completamente". Mientras que en el pulmón del fumador, "la elasticidad está perdida" y "se desinflan con facilidad".

La publicación en la red social tuvo alrededor de 11.000 reacciones y más de 600.000 compartidos. Luego, diversos medios publicaron los videos en Youtube y entre todos suman casi 300.000 vistas.