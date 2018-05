Dólar: economistas elevan proyecciones para diciembre hasta los $26

La escalada que registró el dólar en las últimas dos semanas obligó a los economistas a rever sus proyecciones del tipo de cambio para fin de año.

El último informe de FocusEconomics, el del 17 abril, se proyectaba un consenso de $ 22,32 para el tipo de cambio, casualmente, el precio promedio para la venta del billete en la City: $ 22,33, según el relevamiento del Banco Central (BCRA). Cabe destacar también que en los estudios previos, los informes de marzo, febrero y enero, daban valores de $ 22,07, $ 21,77 y $ 21,04, respectivamente.

"A grandes rasgos, de aquí en adelante creo que habrá entre un 15% y un 17% más de inflación y el dólar puede subir par y par con esta variable. Eso daría cerca de $ 26", opinó Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones.

Por su parte, Federico Furiase, director de EcoGo, señaló: "Estos días estamos recalculando la proyección por la presión cambiaria y la pulseada del Banco Central con el mercado cambiario. Esperamos un dólar de $ 25 para fin de año, cuando antes lo calculábamos en $ 23. También estamos subiendo los niveles para inflación; vemos poco margen para bajar las tasas en línea con un crecimiento menor al esperado".

A su vez, el experto agregó que este "es un escenario de salida de capitales que complica el financiamiento del gradualismo y es consistente con más subas para el dólar, bastante más de tasa de interés, más inflación y menor crecimiento económico".

En tanto, Rodrigo Álvarez, socio y director de Analytica, informó que elevaron los pronósticos del tipo de cambio de $ 22,60 a $ 23,50, mientras que el nivel de inflación para este año se incrementó de 22% a 24%.

Por otro lado, Miguel Zielonka, director de Econviews, estimó que el dólar llegará a $ 24 en diciembre, desde una previsión de un mes atrás de $ 22,50.

En cuanto a lo que espera el mercado, dato que resulta de la negociación de los contratos de dólar futuro, ayer se fijó un precio en Rofex de $ 26,13 para fin de año, lo que significa una tasa implícita de 29,42%. El plazo más largo pactado entre los inversores fue marzo de 2019, a $ 27,03, a una tasa de 25,79%.

En terreno contrario se para Miguel Arrigoni, CEO de First Corporate Finance Advisors, ya que compara cualquier proyección con ir al casino: "Creo que cualquier especulación sobre el valor de dólar para fin de año no tiene fundamento. Quien acierta lo hace como quien tira una ficha en el casino. Nadie puede hablar de un precio con todas las balanzas dadas vueltas como están ahora, con este nivel de endeudamiento y con una tasa de interés en el 40%. Todo va a depender de si bajan la tasa, si el entorno político mejora, si las condiciones económicas despegan. Hay tantas variables que, honestamente en Argentina, es imposible; no hay calculadora que lo logre".