Investigación narco salpica funcionarios de Paraná

En el marco de una causa por narcotráfico, la Justicia ordenó hoy varios allanamientos en la ciudad entrerriana de Paraná, entre los que se destacaron la Municipalidad local y la casa del intendente, Sergio Varisco.

Ante la orden del juez federal Leandro Ríos, efectivos de la Policía Federal realizaron múltiples procedimientos con el objetivo de recabar documentación para aportar al expediente que investiga presuntos nexos entre el mandatario comunal, una funcionaria municipal y un concejal con el presunto jefe narco Daniel Celis, quien actualmente está preso acusado de tráfico de estupefacientes.

Además de la casa de Varisco y la Intendencia de Paraná, también fueron allanados el Concejo Deliberante y otras reparticiones oficiales, publicaron medios locales.

De acuerdo al portal El Once, el secretario Legal y Técnica de la comuna, Walter Rolandelli, "puso a disposición todo lo que los uniformados requirieron".

El intendente entrerriano, que integra la Mesa de Conducción de la UCR nacional, no se encontraba en la ciudad cuando se realizaron los operativos ordenador por el magistrado Ríos: está en la Ciudad de Buenos Aires por temas vinculados a la gestión municipal.