Macri inició conversaciones con el FMI en medio de incertidumbre del dólar y tarifazos

El presidente Mauricio Macri anunció esta mañana que inició conversaciones con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), la francesa Cristine Largarde, para "empezar a trabajar en un acuerdo" para obtener una línea de crédito que permita obtener un "mayor respaldo para enfrentar este escenario global y enfrentar crisis".

A través de un mensaje emitido por Presidencia, el mandatario informó que inició "de manera preventiva" conversaciones con el FMI.

"Somos uno de los países que más depende del financiamiento externo", dijo el presidente en una nueva jornada marcada por las corridas por el dólar y en medio del drama que vive la gente por los tarifazos.

Los anuncios fueron hechos durante el mediodía de este martes, a través de un corto mensaje grabado de poco más de tres minutos, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.