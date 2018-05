Roberto Livi presenta "La Puntita", el nuevo hit que sonará en todos lados

El argentino Roberto Levi es productor musical y lleva treinta años en Estados Unidos. En su larga carrera ha logrado componer canciones para artistas de primer nivel y ahora llegó su turno. El ahora cantante presentó en Radio Latina "La Puntita", el nuevo tema que pronto se escuchará en todos lados.

"Hace diez años que no vuelvo, es mucha tristeza porque es mi país y lo quiero mucho. Rafael, Julio Iglesias, Roberto Carlos y entre otros han interpretado mis canciones", dijo en la charla exclusiva con Gustavo Mura, en El Ojo de la Tormenta.

Roberto Livi dijo además: "Mi idea primera era cantar yo, pero primero no cantaba muy bien. Ahora aprendí muchas cosas manejando a esta gente tan grande. Ahora vuelvo a cantar porque ya no tengo ganas de producir, hace 4 años que no lo hago".

"A mí me gusta estar con la gente, me gusta el mundo en que vivimos. A la gente le gusta bailar y divertirse, han cambiado las cosas y quiero que bailen 'La Puntita'. Es una cosa que escribí con mucho respeto y simpatía", agregó.

"Lo hice porque quiero estar en el mundo de hoy y el mundo de hoy es esto. Aún tengo sueños y ganas que es lo que mueve a la persona", declaró el genio de la composición.

Y contó a Radio Latina: "Al país vine en plan de promoción, después me voy a Brasil. Espero dar un show pronto, grabé canciones que escribí que interpretaron los cantantes más importantes y ahora los presento en conciertos".