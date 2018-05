Clara Mariño: "Cada tanto la Argentina produce una crisis como esta"

Tras la conferencia del presidente Mauricio Macri en la que anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la periodista Clara Mariño analizó la coyuntura de la economía nacional.

"Escuchando hablar de la suba del dólar y los problemas de la economía, me encontré con mi vida periodística de los últimos 35 años", comenzó Mariño.

"Cada tanto la Argentina produce una crisis como esta", opinó.

Sobre la sucesión de errores en materia económica y haciendo mención a la política actual del Gobierno, la periodista de Canal 26 dijo: "Hay una frase de Ortega y Gasset que decía que 'cuando ignorás una realidad, a la larga esa realidad se cobra venganza', y a mí me parece que el problema de la Argentina y de este Gobierno ha sido ignorar que el país tiene un problema estructural muy serio que es el gasto público".

"Hoy tenemos un gasto público que lo financiamos con deuda en el exterior, con lo cual necesitamos 30 mil millones de dólares al año", sentenció Mariño.

Luego sostuvo: "El problema de la Argentina no es el dólar, el problema es la inflación".

Hablando puntualmente de los anuncios hechos este martes por el Gobierno, Mariño afirmó que "el financiamiento externo es una ilusión".

Así mismo, la periodista de Canal 26 opinó que desde el Gobierno "se olvidaron de hablarle a la sociedad" y continuó: "Dujovne y Caputo se olvidaron de hablarle a la gente".

En el mismo sentido, se refirió al modo de comunicar ciertas medidas adoptadas por el Gobierno, pero avanzó aún más: "La gente del equipo económico no tiene comunicación", aseguró.

"La gente está preocupada y ya quedó demostrado que el marketing del optimismo no sirve", finalizó Mariño.