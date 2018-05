Boca selló acuerdo millonario con importante línea aérea: ¿Será así la camiseta?

Boca Juniors aún no lo hizo oficial, pero el comunicado salió desde las cuentas de Qatar Airways. El equipo de la ribera llegó a un importante acuerdo comercial con la aerolínea asiática.

Así las cosas, Qatar Airways será el sponsor principal de los boquenses y su logo se verá en la legendaria camiseta Azul y Oro.

Todavía no dio a conocer la estética sobre la indumentaria boquense, pero sí circulan versiones alternativas por las redes sociales. El arreglo estipula que la empresa aérea será anunciante desde la temporada 2018/19 hasta la de 2022/23.

El acuerdo se difundió y se hizo viral en las redes sociales.

Por su lado, Akbar Al Baker, presidente ejecutivo de Qatar Airways Group, dijo que están "ansiosos por expandir aún más nuestra presencia en Sudamérica con nuestra marca representada en las camisetas de clubes, y esperamos apoyar a Boca Juniors en sus próximas temporadas".



En la foto de la nota, una recreación que podría estar mostrando el "nuevo look" de la camiseta de Boca con Qatar Airways.

Scoring another goal, as #QatarAirways is proud to announce a partnership with @BocaJrsOficial. https://t.co/HHYADs7in6 pic.twitter.com/fUPInlEVpw