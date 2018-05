Facundo Manes: "Tener una idea fija de tu capacidad mental es malo"

Facundo Manes, neurólogo y neurocientífico y presidente de Fundación INECO habló sobre la importancia de la incentivación a la hora de la educación.

Manes aseguró que "un docente debe motivar, inspirar y ser un ejemplo". Al tiempo que agregó que "tener una idea fija de tu capacidad mental es malo".



En una charla con un medio, el especialista dijo: "Tener una idea fija de tu capacidad mental es malo. Porque la inteligencia es flexible. Si tengo un hijo de 10 años, Pedrito, que es bueno para las matemáticas y le digo 'Pedrito, sos buenísimo para las matemáticas' le estoy haciendo un daño porque él se puede hechar a chanta, no trabajar y en unos años perder ese talento. Si al revés, él no tuviera tanto talento y le digo 'Pedrito, lo importante no es el talento, es el esfuerzo, la metodología, las ganas y la motivación tuya... él puede crecer en matemáticas".

Compartió sus palabras en Twitter y remarcó: "Estimular la perseverancia, dedicación, esfuerzo, tenacidad y proceso de aprendizaje -en lugar de focalizar en la inteligencia o talento- genera mejores logros, ya que construye confianza y persistencia para enfrentar nuevos desafíos".