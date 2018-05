Los incel: misóginos que matan porque no logran tener sexo

Hombres que matan porque no pueden tener lo que desean, principalmente sexo. Esos son parte del movimiento Incel.

Incel, un termino en inglés que significa célibes involuntarios. Grupos de hombres que se unen en foros de internet en los que dan rienda suelta a su autocompasión porque no han logrado tener relaciones sexuales con mujeres durante un largo tiempo y que escupen su odio hacia ellas sin rubor.

Esto se magnificó brutalmente cuando Alek Minassian, un joven de 25 años, pasó de los foros a los hechos y empotró su furgoneta alquilada contra las personas que estaban en una céntrica calle de Montreal. Mató a 10 -ocho eran mujeres- y causó heridas a otras 15. El caso despertó el fantasma de los atentados yihadistas que se han llevado a cabo recientemente en Europa con similar modus operandi, pero pronto las autoridades locales vieron que nada tenía que ver con ello. Que era un terror de otro tipo: la investigación policial encontró en la cuenta de Facebook del conductor un mensaje machista en el que celebraba el inicio de la "rebelión incel".

"El soldado de infantería Minassian desea hablar con el Sargento 4chan, por favor. ¡La rebelión Incel ya ha comenzado! ¡Derrotaremos a los Chad y a las Stacy! ¡Honra al Supremo Caballero Elliot Rodger!", decía el mensaje. Tras su ataque, en vez de lanzar gritos al aire o reivindicar lo que había hecho en nombre de su causa, lo que hizo fue rogarle al agente que lo detuvo que lo matase de un tiro en la cabeza.

Actualmente, la página que más adeptos concentra es Incels.me, en la que los usuarios se definen como "personas que no están en una relación ni han tenido relaciones sexuales en una cantidad significativa de tiempo, a pesar de numerosos intentos". Las mujeres no pueden acceder a estos foros porque, sostienen sus administradores, ellas no tienen problemas para tener sexo. El administrador de Incels.me ha declarado que su gente no promueve la violencia, "de ningún tipo". "Ser incel no tiene ninguna relación con la violencia, la misoginia ni ninguna otra connotación negativa", sostiene.

Los "Chad" y las "Stacy" son los nombres con que la comunidad conoce a los seres humanos que más odian en la tierra: los hombres guapos que tienen éxito con las mujeres y las chicas guapas que se van con otros, los "machos alfa", categoría en la que los incel ansiarían encontrarse, por más que lo nieguen. Vierten su odio, pues, sobre quien tiene relaciones sexuales frecuentes y, peor, si son variadas.

El "Supremo Caballero Elliot Rodger" es, finalmente, el mayor precedente de asesino incel del que se tiene noticia. Se trata de un joven de 22 años que en mayo de 2014 acabó con la vida de siete personas, hirió a 13 más y luego se suicidó, tras grabar un vídeo en el que explicaba por qué lo hacía. "He tenido una existencia de soledad, rechazo y deseos insatisfechos (...), nunca les he atraído pero ahora les voy a castigar por ello (...), putas rubias, mimadas y pretenciosas (...), van a ver que soy, en realidad, el superior, el verdadero macho", afirmaba en un vídeo escalofriante con casi un millón de visitas que se ha convertido en el evangelio de Minassian y otros seguidores incel, como ha ido desgranando en este interesante hilo el periodista Ernesto Filardi, radicado en Canadá.

Entienden que hay una conspiración para humillarlos y hundirlos por parte de las mujeres, en la que ayudan los hombres que sí logran tener sexo; ellas ejercen una promiscuidad selectiva, dicen, que nunca los escoge a ellos.

Por el momento, este movimiento se circunscribe sobre todo a EEUU y a Canadá y, casi en exclusiva, el debate se lleva a cabo en inglés. Otra cosa es, como dice Gerrtis, que en realidad sean sólo parte de un todo extendido en todo Occidente: los comentarios masivos de hombres que atacan a las que llaman feminazis, los comentarios en foros sobre la víctima de la violación masiva de La Manada, hasta publicar su identidad, los comentarios en noticias de cualquier medio que acusan a las mujeres de buscarse una agresión, de ser "busconas", "brujas", "zorras", "putas"...