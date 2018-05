Análisis económico: ¿cómo está el Banco Central hoy en comparación con 2015?

La estrategia política económica escogida por el Gobierno tiene su correlato en el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Un análisis comparativo de la entidad monetaria de diciembre de 2015 contra abril de 2018, refleja que el patrimonio neto sigue siendo tan negativo como en aquel entonces.



En diciembre de 2015, las reservas eran de 25.563 millones de dólares. En la actualidad son de 58,463. Este es el activo que tiene el BCRA en dólares.



De ese activo, hay títulos negociables (2015: 18,327 millones de dólares; 2018: 19,984 millones) y no negociables (2015: 73,905 contra 71,417 en 2018).



La contrapartida de reservas (no genuinas: swaps, préstamos, etc.) en 2015 eran de 28,235, mientras que en 2018 son de 26.998 millones.

Si se comparan con los 56 mil millones de reservas totales del BCRA, un 40% de las reservas de hoy, no son genuinas.



La base monetaria aumentó de 47,973 en 2015 a 50,081 millones en 2018.



Las Lebacs (un porcentaje, no el total), pasaron de 28,566 millones a 70,572 en 2018.