Gustavo Segré: "En Brasil no están pendientes de la cotización del dólar"

El analista internacional, Gustavo Segré, habló sobre la crisis económica argentina y las corridas en torno al dólar. Lo hizo en una entrevista exclusiva con Gustavo Mura, en El Ojo de la Tormenta, por Radio Latina FM 101.1.

De vasta experiencia internacional y muy en particular sobre Brasil, Segré dijo: "Los brasileños no están atentos al dólar. Si vos le preguntás a un taxista cuál es la cotización, te dice que no sabe".

Según el analista, lo mismo sucede en cada ámbito del país vecino: "Le preguntás si sabe sobre el dólar a un empleado de una empresa y te dice que no, preguntás a una empleada doméstica y también te dice, no", aseguró.

"En Brasil, no hay cajas en dólares, no hay cuentas en dólares y la gente no ahorra en dólares", comentó Segré.