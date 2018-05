Video viral: un supuesto fantasma generó pánico en escuela de Bolivia

Alumnos captaron un supuesto fenómeno paranormal en Bolivia que viene causando opiniones divididas en YouTube y otras redes sociales.

La clase transcurría con normalidad, mientras un alumno trataba de hacer su mejor esfuerzo durante su exposición.

De pronto, en medio de la calma y hasta el aburrimiento de algunos estudiantes, un alumno nota el extraño movimiento del tacho de basura que se encontraba al lado del estudiante que venía exponiendo.

En un primer momento, el profesor creyó que el alumno que exponía había pateado el objeto, por lo que no le prestó mayor importancia. Pero los extraños movimientos continuaron, según se observa en el clip de YouTube.

Inmediatamente después se registra un brusco deslizamiento de un pupitre y hasta una gorra cae al suelo, lo que desata el pánico al interior del auto. El repentino cierre de la puerta termina por descontrolar todo en el aula y los alumnos salen corriendo.